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В торговом центре в Воронеже произошла массовая драка с поножовщиной

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело после драки с участием шестерых мужчин в ТЦ "Галерея Чижова" в Центральном районе Воронежа. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в четверг.

По данным полиции, накануне в холле ТЦ компания из трех мужчин встретила знакомых, после чего между ними возникла ссора, перешедшая в драку.

В ходе конфликта один из участников ранил троих оппонентов заточкой и скрылся в сопровождении своих знакомых.

Все пострадавшие с ранами обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась.

Участники конфликта были задержаны. Против владельца заточки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Воронеж

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