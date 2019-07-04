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86% россиян не нравятся приветственные поцелуи между мужчинами

7% россиян не целуют родных и близких вообще никогда

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - 86% россиян считают неуместными приветственные поцелуи между мужчинами. При этом по 60% населения нормально воспринимают, если при приветствии целуются две женщины или женщина и мужчина. Это показал опрос ВЦИОМа, проведенный к Международному дню поцелуя среди 1600 человек по телефону.

Любят целоваться 52% опрошенных. При этом женщины признаются, что не любят поцелуи чаще, чем мужчины - 41% против 35%.

В знак приветствия, на прощание или для выражения чувств своих близких часто целуют 49% респондентов, редко - 31%, очень редко - 11%. 7% россиян не целуют близких никогда.

Целующиеся пары вызывают у 28% опрошенных радость, по 21% испытывают одобрение или умиление. Не одобряют такое 9%, смущаются - 7%, 27% респондентов на поцелуи парочек наплевать.

С друзьями и близкими целуются при встрече 40% опрошенных, обнимаются - 55%. 50% сказали, что приветствуют близких рукопожатием, 23% - кивком головы, 41% - улыбкой, 56% - здороваются словами. С коллегами при встрече целуются 2% опрошенных, обнимаются - 7%, жмут руки - 54%, говорят приветственные слова - 58%.

ВЦИОМ поцелуи

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