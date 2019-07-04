Яровая предложила учредить единую минуту молчания в День памяти и скорби

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - 22 июня, в День памяти и скорби, в России следует проводить минуту молчания. Об этом на заседании Совета при президенте по реализации политики в сфере защиты семьи и детей заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"У нас есть День памяти и скорби. Есть время, когда было официальное объявление о нападении на Советский Союз, в 12:15 по московскому времени. Вся страна замерла в оцепенении", - сказала Яровая.

По ее мнению, есть "попытки девальвировать эту дату" и миру "выгоднее обсуждать тему победы, но замалчивать тему нападения на Советский Союз".

По мнению Яровой, единую минуту молчания нужно ввести "в одно время - 12:15, когда было сделано заявление о нападении, от Камчатки до Калининграда". По ее словам, единая минута молчания "будет напоминанием и для других стран, что мы выстояли и победили, тогда, может, не будет этих спекуляций, какая дата является праздничной, а какая - памяти и скорби".

Она обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко как к ответственной за подготовку празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и предложила внести соответствующие поправки в законодательство.

