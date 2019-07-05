Большинство россиян заявили об одобрении деятельности Путина

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (68%) с одобрением относятся к деятельности президента РФ Владимира Путина, не одобряют работу главы государства 31% респондентов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Деятельностью Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно результатам опроса, довольны 36% респондентов, недовольны 62%. Работу кабмина при этом положительно оценивают 43% участников опроса, отрицательно - 55%.

Социологи "Левада-центра" указывают, что количество россиян, считающих, что страна развивается в неправильном направлении, остается высоким (41%). При этом тех, кто доволен курсом государства, почти половина (48%).

Деятельность Госдумы, по данным исследования, положительно оценивают 38% опрошенных, отрицательно - 59%.

Опрос также показал, что одобрение работы мэра Москвы Сергея Собянина достигло максимального показателя с начала года - 63%. При этом доля недовольных его деятельностью сократилась до минимума в 2019 году - до 34%.

Опрос был проводился с 27 июня по 4 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Всего было опрошено 1608 респондентов в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Ранее почти три четверти россиян заявили о доверии Путину. О недоверии ему тогда сообщили 24,7% респондентов.