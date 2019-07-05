Подпольные банкиры осуждены в Перми за обналичивание более $29 млн

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Мотовилихинский райсуд Перми вынес обвинительные приговоры участникам преступной группы, которые незаконно перевели на зарубежные счета более $29 млн, сообщается в пресс-релизе Главного управления МВД по региону.

Согласно материалам дела, преступления происходили с января по ноябрь 2014 года с использованием поддельных документов. Фигуранты дела находили в разных регионах РФ людей, желающих незаконно обналичить деньги со счетов компаний. За помощь в этом участники ОПГ брали определенный процент от обналиченной суммы и таким образом "заработали" более 20 млн рублей.

Деятельность подпольных банкиров удалось пресечь в 2016 году, В рамках дела были проведены обыски и выемки документов в Пермском крае, Новосибирской, Московской и Свердловской областях.

Суд признал пятерых подпольных финансистов виновными в переводе денег на счета нерезидентов по поддельным документам и в незаконной банковской деятельности. Трое из них из них получили от 6,5 до 8,5 лет колонии общего режима со штрафом от 500 до 700 тысяч рублей. Еще две участницы организованной группы из-за амнистии освобождены от наказания в виде лишения свободы. Им были назначены штрафы - 370 и 400 тыс. рублей.

Ранее с еще двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, они получили 3,5 и 4,5 года лишения свободы со штрафом, и этот приговор уже вступил в силу.