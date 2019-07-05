МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

Предполагаемый главарь контролировал один из вокзалов Москвы, считает следствие

Фото: Министерство Внутренних Дел РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области. Предполагаемые организатор ОПГ и пять его сообщников уже арестованы.

По версии следствия, у подозреваемого главаря в начале 1990-х годов была компания, которая перевозила грузы по железной дороге. Одновременно он был криминальным авторитетом, а его группировка контролировала один из вокзалов Москвы. Для расширения влияния он создал вооруженную группу из пяти своих знакомых. В группе был "штатный киллер", говорится в пресс-релизе МВД. Следствие считает, что с 1995 по 1999 годы эта группа совершила девять убийств.

Участники группы использовали автомат Калашникова, пистолеты Токарева, Макарова, Вальтера и пистолет-пулемет "Кедр". Оружие они хранили в тайниках в разных городах России, полагает следствие.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об убийствах. Предполагаемого организатора группы задержали в Крыму, куда он перебрался в 2012 году. Остальных подозреваемых задержали в Москве, Кирове и Чите. Задержания провели сотрудники уголовного розыска МВД России и УМВД по Забайкалью.

Всего в группе было не меньше десяти участников, уточняет Следственный комитет: один занимался непосредственно убийствами, другие были его соучастниками, а также обеспечивали исполнителей оружием, транспортом и заметали следы. Оружие они перевозили в том числе с помощью железнодорожных транспортных компаний.

Деятельность группировки оборвалась в 1999 году, когда ее лидера привлекли к уголовной ответственности за имущественное преступление, и приговорили к реальному сроку, отмечают в СК. Четверо предполагаемых участников группы уже мертвы, трое из них были убиты в криминальных разборках.