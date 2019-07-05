В Москве арестованы пятеро сотрудников ФСБ по делу о разбое

Фото: Сергей Мамонтов/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пятеро сотрудников ФСБ арестованы военным судом до августа. Еще двоим назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Московском гарнизонном военном суде уточнили "Интерфаксу", что поступали материалы по семерым сотрудникам ФСБ РФ.

Собеседник агентства отметил, что их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере).

В суде не раскрыли личности и должности задержанных сотрудников.