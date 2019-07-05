Россия ответила НАТО обвинения в ответственности за слом ДРСМД

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона на заседании Совета Россия-НАТО (СРН) в пятницу указала альянсу на необоснованность попыток переложить на Россию ответственность за слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в постпредстве РФ при НАТО.

"Заострили внимание на реальных рисках дальнейшего нагнетания военно-политической обстановки в Европе. Отметили необходимость проявления сдержанности", - заявили в российской дипмиссии при НАТО.

Российская сторона подтвердила, что не намерена размещать такие вооружения в Европе и других регионах, пока там не будут развертываться американские ракеты средней и меньшей дальности, а затем призвала страны альянсы выступить с аналогичным заявлением.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания СРН заявил, что Россия не демонстрирует желания вновь соблюдать ДРСМД и ситуация вокруг него подрывает доверие к другим договорам.