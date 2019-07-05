Предполагаемого члена банды Басаева приговорили к 19 годам колонии за теракты в Северной Осетии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU -Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Аслана Яндиева к 19 годам колонии по обвинению в подрывах электроподстанции и транслятора мобильной связи в Северной Осетии в 2005-2006 годах. Яндиева летом 2018 года выдала Словакия. В ФСБ его тогда назвали членом банды Шамиля Басаева.

Гособвинитель просил для подсудимого 20 лет колонии. Защита планирует приговор обжаловать, сказал "Интерфакасу" один из адвокатов.