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Предполагаемого члена банды Басаева приговорили к 19 годам колонии за теракты в Северной Осетии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU -Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Аслана Яндиева к 19 годам колонии по обвинению в подрывах электроподстанции и транслятора мобильной связи в Северной Осетии в 2005-2006 годах. Яндиева летом 2018 года выдала Словакия. В ФСБ его тогда назвали членом банды Шамиля Басаева.

Гособвинитель просил для подсудимого 20 лет колонии. Защита планирует приговор обжаловать, сказал "Интерфакасу" один из адвокатов.

Суд и следствие установили, что в декабре 2005 года Яндиев и три его сообщника взорвали реактивные противотанковые гранаты у электроподстанции "Владикавказ-2". А в июне 2006 года они же подорвали блок-контейнер транслятора ЗАО "Мобиком-Кавказ". Люди при взрывах не пострадали.

В 2006 году один из подозреваемых был убит в результате спецоперации. В 2007 году еще трое предполагаемых участника этой же группировки были приговорены к 24, 23 и 18 годам лишения свободы.

Яндиев успел уехать из России. В январе 2011 года его задержали в Словакии. В Россию его экстрадировали в июле 2018 года.

Аслан Яндиев Северная Осетия Шамиль Басаев Ростов-на-Дону суд

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