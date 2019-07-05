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"Мемориал" пожаловался на Минфин из-за отказа платить компенсации жителям села в Дагестане

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" попросил правительство решить вопрос с выплатой компенсаций жителям поселка в Дагестане, чьи дома были разрушены из-за контреррористической операции.

В августе 2014 года в Унцукульском районе Дагестана был введен режим КТО. На время спеоперации жителей поселка Временный выселили из их домов. Когда же они вернулись, то обнаружили, что в домах нет полов, стен, потолков и окон, пропали или пришли в негодность многие вещи. Некоторые одноэтажные дома снесли.

Люди безуспешно пытались добиться помощи от местных властей, пока наконец в 2019 году суд не встал на их сторону и не постановил подготовить документы для выплаты компенсаций.

25 января 2019 года МЧС направило в Минфин документы по поселку Временный. Однако министерство вернуло их, сославшись на нарушения. В частности, МЧС не представило акты обследования утраченного имущества, материалы о признании граждан потерпевшими в результате КТО, а также прислало документы с нарушением трехмесячного срока.

Как отмечает Марина Агальцова, представляющая интересы жителей поселка, ни одно из этих оснований отказа не является законным, а последние два невозможно исполнить.

28 июня пакет документов для выплаты компенсации был повторно направлен в Минфин.

"Все эти годы я уговаривала их (жителей села - ИФ) не устраивать митинги с требованиями о выплате компенсации и не блокировать Гимринский тоннель. Блокировка тоннеля не даст возможности обслуживать Ирганайскую ГЭС. Ежедневный убыток от такой блокировки составит 15 млн. Я убеждала доверителей, что затягивание процесса согласования - инициатива местной власти, и что стоит добраться до федеральной власти, компенсацию им оперативно выплатят. Однако у меня не осталось аргументов после того, как Минфин затягивает процесс согласования, возвращая документы без законных оснований. Прошу правительство РФ разобраться, почему Минфин затягивает с выделением ассигнований и требует от госорганов документы, которые не предусмотрены законодательством", - сказала юрист "Интерфаксу".

Дагестан Мемориал

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