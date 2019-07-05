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Бывшего чиновника пензенского правительства обвинили в хищении 33 млн рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В отношении бывшего высокопоставленного чиновника правительства Пензенской области, обвиняемого в коррупционном преступлении, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СКР в пятницу.

Дело заведено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствие выяснило, что с января 2012 года по декабрь 2018 года двое соучастников - тогдашний начальник управления государственной службы и кадров регионального правительства, а также бывший директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг - похитили более 33 млн рублей.

Эти средства должны были пойти на реализацию целевых программ, чтобы снизить административные барьеры и повысить качество государственных и муниципальных услуг в регионе.

Бюджетные деньги бывшие чиновники похищали, заключая фиктивные договора на выполнение работ и услуг для многофункционального центра.

Оба соучастника задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

СКР Пензенская область

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