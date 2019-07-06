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Внедорожник и два локомотива столкнулись на переезде в Приамурье

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Авария с участием внедорожника и двух локомотивов произошла на железнодорожном переезде в Амурской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщается в субботу на сайте Забайкальской железной дороги.

Как рассказали железнодорожники, 5 июля в 22:11 по Москве на регулируемом переезде без дежурного работника на станции Сиваки водитель Nissan Safari, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако поезд не успел остановиться и столкнулся с автомобилем. После удара автомобиль выбросило между путями и зажало локомотивом грузового поезда и одиночным локомотивом, проходившим по соседнему пути.

По данным Забайкальской железной дороги, в результате происшествия был нарушен габарит обоих путей. В 23:21 по Москве путь по нечетному пути был открыт для движения поездов. Ликвидация последствий происшествия продолжается.

Отмечается, что звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда в момент происшествия работали исправно.

Амурская область Забайкальская железная дорога

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