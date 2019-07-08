Хирурга кемеровской больницы задержали за хранение наркотиков

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На хирурга, работающего в одной из больниц в Кемерове, завели уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в понедельник в областном управлении МВД.

У 31-летнего врача нашли полтора грамма таблеток "экстази", два грамма гашиша и 0,5 граммов амфетамина.

Мужчина заявил, что хранил наркотики для личного употребления. Однако в полиции заявили, что после задержания врача подтвердились сообщения о том, что он также занимался их распространением.