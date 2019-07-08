В Новосибирске вернули в колонию банкира, освобожденного от наказания по болезни

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Новосибирске отменили прошлогоднее решение об освобождении экс-управляющего одним из банков Вадима Григорьева от исполнения наказания за хищение 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

В марте 2017 года Григорьева приговорили к 9,6 годам годам лишения свободы. Через год райсуд удовлетворил ходатайство заключенного об освобождении от наказания из-за тяжелого заболевания, и его отпустили из колонии.

Прокуратура обжаловала это решение, и в апреле 2019 года его отменил президиум Новосибирского областного суда.

5 июля 2019 года Новосибирский районный суд принял решение об отсутствии оснований для освобождения Григорьева. Постановление суда в законную силу не вступило.

Как сообщалось, в марте 2017 года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор Григорьеву, его заместителю в банке Ирине Долговой, предпринимателю Александру Кривенко и его подчиненным Ларисе Жуковой и Ларисе Головач.

Преступники предоставляли в банк фиктивные документы о залоговом имуществе и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятий-заемщиков. По данным Генпрокуратуры, после заключения договоров с неплатежеспособными предприятиями кредитные средства перечислялись на счета фирм, которые в дальнейшем перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных группе.

В результате банку был причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей. Часть похищенных денег, 18 млн рублей, Григорьев и Долгова легализовали.

Организаторам Григорьеву и Долговой суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки 9 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев со штрафами 800 тыс. и 700 тыс. рублей соответственно. Жуковой назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев, Головач - 4 года. Наказание они должны были отбывать в колонии общего режима. Кривенко приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.