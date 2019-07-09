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Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом. Как сообщили в прокуратуре региона, она организовала ему регулярные доплаты и премии за активную работу.

По требованию надзорного ведомства режиссера уволили. Его мать привлекли к дисциплинарной ответственности.

При его найме на работу вопрос об отсутствии у него специальной подготовки и достаточного практического опыта на аттестационную комиссию не выносился, отметили в прокуратуре. Там также напомнили, что муниципальный правовой акт запрещает начальникам брать на работу близких родственников или свойственников, если они будут непосредственно ему подчинены.

Пуровский центр национальных культур - муниципальное бюджетное учреждение культуры, созданное в 1996 году. Оно занимается сохранением и рапространением культур коренных малочисленных народов, проживающих в ЯНАО - ненцев, селькупов, хантов и манси.

ЯНАО прокуратура Пуровский район

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