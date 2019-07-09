Поиск

Сенатор Ирина Гехт подала заявление о досрочной отставке

Она перейдет на работу в правительство Челябинской области

Сенатор Ирина Гехт подала заявление о досрочной отставке
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий в связи с переходом на работу в правительство Челябинской области, сообщила Гехт агентству "Интерфакс" во вторник.

Ранее сообщалось, что в региональном правительстве она будет курировать работу министерств социального блока.

В настоящее время эту должность занимает Евгений Редин, он уходит в отставку.

Новость дополняется

Челябинская область Ирина Гехт

Новости

В Минсельхозе обеспокоились массовой гибелью пчел из-за пестицидов

До конца года пройдут испытания сверхзвукового делового самолета "Туполева"

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Две трети россиян назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции

Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июля

Правообладатели настояли на удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи

Правообладатели настояли на удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи

Володин назвал пять задач для парламентариев всего мира

Что произошло за день: понедельник, 8 июля

Теплоход с 300 иностранными туристами сел на мель в Рыбинском водохранилище

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 13 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');