Сенатор Ирина Гехт подала заявление о досрочной отставке

Она перейдет на работу в правительство Челябинской области

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий в связи с переходом на работу в правительство Челябинской области, сообщила Гехт агентству "Интерфакс" во вторник.

Ранее сообщалось, что в региональном правительстве она будет курировать работу министерств социального блока.

В настоящее время эту должность занимает Евгений Редин, он уходит в отставку.

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