Сенатор Ирина Гехт подала заявление о досрочной отставке
Она перейдет на работу в правительство Челябинской области
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий в связи с переходом на работу в правительство Челябинской области, сообщила Гехт агентству "Интерфакс" во вторник.
Ранее сообщалось, что в региональном правительстве она будет курировать работу министерств социального блока.
В настоящее время эту должность занимает Евгений Редин, он уходит в отставку.
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