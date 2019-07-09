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В России реже стали устраивать массовые беспорядки и повторять нарушения на митингах

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ сообщают о сокращении числа преступлений по статьям о массовых беспорядках и повторных нарушениях правил проведения митингов.

"В прошлом году ни одного преступления, связанного с неоднократным нарушением установленного порядка проведения митинга (ст. 212.1 УК РФ), зарегистрировано не было. По ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) также наблюдается тенденция к сокращению - с 27 до 24 учтенных противоправных деяний", - сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, отвечая на вопрос "Интерфакса" на канале Генпрокуратуры "Эфир".

По мнению официального представителя надзорного ведомства, "поводов для реагирования стало гораздо меньше, и это отрадно".

Куренной связал положительную динамику не только с ужесточением законодательства, но и с тем, что "общество становится более сознательным". "Закон в голове у подавляющего количества граждан начал превалировать, и все понимают, что действовать надо, но действовать строго в рамках закона", - сказал он.

Генпрокуратура РФ

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