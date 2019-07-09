Выборгский район Петербурга оказался затоплен после дождя

Таксисты отказываются от вызовов на залитые водой улицы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Несколько улиц в Петербурге во вторник оказались затопленными после дождей,.

В частности, залитыми водой оказались основные трассы на севере города, в Выборгском районе - проспекты Энгельса и Луначарского, Парашютная улица.

Между тем, по данным "Интерфакса", службы такси стали отказываться от заказов, получая адрес клиента из этого района города. Людям говорят, что не смогут приехать, "потому что на дороге нет слива".

В Питере опять дожди🌧️



В городе за 20 минут выпало 15 мм осадков. Ливневка не справляется. Она рассчитана на 8 мм. На дорогах, в прямом смысле слова, тонут машины



Друзья, будьте аккуратны🙏🏻 pic.twitter.com/E2MRFqPffi — Дикий Петербург (@Wild_SPb) 9 июля 2019 г.

Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщает, что во вторник в городе идут ливни, которые вызвали локальные подтопления в разных районах. "На данный момент наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Выборгском районе - там количество осадков за 20 минут в пиковом значении достигло показателя 15,12 мм", - говорится в сообщении. "Водоканал Санкт-Петербурга" вывел на улицы дополнительные бригады.

Предприятие сообщает, что специалисты предварительно провели обходы ливневой канализации, в том числе, в Выборгском районе, и устранили локальные засоры на канализационных сетях. "Учитывая исправность всех ливневок, подтопления не будут продолжительными, и в течение 20-30 минут после окончания дождя вода должна сойти", - подчеркивается в релизе.

По данным ГУПа, подтопления образовались на пересечении проспектов Королёва и Сизова, а также на перекрестке Феодосийской улицы и улицы Жукова. Зафиксированы подтопления на Парашютной улице - это происходит из-за перепада высот. Есть также заявки от жителей Светлановской площади - там к скоплению воды могла привести интенсивность осадков при загруженности проезжих частей, сообщает "Водоканал".

С начала июля, когда сухая погода в Петербурге сменилась переменной облачностью с периодическими дождями, жители города стали регулярно выкладывать с социальных сетях фото- и видеоматериалы о затопленных улицах в разных районах.