Зоозащитники попросили Медведева прекратить использование животных для развлечений

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Зоозащитные организации подозревают, что недавно принятый в РФ закон об ответственном отношении к животным на деле только ухудшит их положение. Защитники животных призывают правительство учесть предложения биологов при разработке подзаконных актов.

В обращении к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, текст которого был передан "Интерфаксу", говорится, что пожелания защитников животных остались неучтенными в противовес поправкам со стороны коммерчески заинтересованных в использовании животных структур.

По новым правилам, безвозмездно изъятые или конфискованные дикие животные подлежат возвращению в среду обитания, либо передаче непрофильным структурам для дальнейшего содержания, отмечают авторы обращения.

Как отмечается, помимо реабилитационных центров и зоопарков, которые традиционно имеют условия для приёма, а также научную, правовую и ресурсную базу для работы с дикими животными, право принимать их у себя и содержать теперь имеют цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанарии и питомники.

"Вместо того, чтобы покупать животных, что сложно, дорого и строго регламентировано, цирки, чьи сфера деятельности - дрессура, а не реабилитация, и тем более не подготовка к выпуску диких животных в природу, получают в безраздельное пользование абсолютно бесплатных питомцев для последующей эксплуатации, а питомники может организовать любой предприниматель и торговать дикими животными", - предупреждают зоозащитники.

По их мнению, это повлечет "правовой беспредел" в сфере спасения, сохранения и контроля дикой фауны в России.

Зоозащитники предложили создавать для изъятых диких животных государственные центры реабилитации.

Закон "Об ответственном отношении к животным" был принят в России 27 декабря 2018 года. Последующие 180 дней были выделены на подготовку 14 подзаконных актов с привлечением различных министерств и экспертов.