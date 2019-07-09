Норильск атаковали полчища крыс из-за проблем с вывозом мусора

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Количество крыс резко увеличилось в Норильске (Красноярский край), городские власти усиливают меры борьбы с грызунами.

"Жители города Норильска обратили внимание на увеличение числа крыс (...) Несмотря на то, что СанПиНами предусмотрена дератизация в многоквартирных домах один раз в месяц, управляющие компании выполняют процедуру дважды в месяц, дополнительно работают по обращениям и жалобам жителей на конкретных адресах", - сообщила агентству "Интерфакс" и.о. начальника управления ЖКХ администрации города Татьяна Шульгина.

Информация о том, что в Норильске крысы атакуют квартиры, подвалы и дворы жилых домов, появилась в соцсетях и местных СМИ. Очевидцы размещают в интернете видео, на которых видно, как грызуны ползают вдоль мусоропроводов в подъездах, прыгают на навесные потолки в квартирах жителей, бегают возле мусорных баков во дворах.

Краевые депутаты на совместном заседании комитетов по природным ресурсами и экологии, строительству и ЖКХ пришли к выводу, что проблема может быть связана с некачественной работой местного оператора по вывозу мусора.

В администрации Норильска также подтвердили, что в июне на работу ООО "РостТех" (региональный оператор по утилизации и переработке коммунальных отходов, обслуживающий территорию Норильска) поступило 26 жалоб жителей, и "это больше, чем в прошлом году".

Власти заявляют, что региональный оператор перешел на ежедневный вывоз мусора, но проблема не только в режиме сбора отходов. Там отметили, что оживление грызунов постоянно приходится на летний период, и этот год не стал исключением.

Весной местные СМИ сообщали, что Норильск оказался завален мусором из-за того, что региональный оператор не продлил контракт.