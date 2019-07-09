Синод сменил ректора Петербургской духовной академии, викария патриарха и главу молодежного отдела РПЦ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви на заседании во вторник в Валаамском монастыре произвел несколько кадровых перестановок.

В частности, новым ректором Санкт-Петербургской духовной академии был назначен иеромонах Силуан (Никитин), до сих пор исполнявший обязанности ректора Сретенской духовной семинарии в Москве. Наряду с новым назначением он станет епископом Петергофским, викарием Санкт-Петербургской епархии.

Вместо него временно исполняющим обязанности ректора Сретенской духовной семинарии будет назначен архиепископ Верейский Амвросий, который сохранит при этом должность ректора Московской духовной академии.

Прежний ректор Петербургской духовной академии епископ Серафим возглавит синодальный Отдел по делам молодежи и получит титул Истринского, викария (епископа-помощника) патриарха.

При этом собственную кафедру получит многолетний викарий патриархов Кирилла и Алексия II митрополит Истринский Арсений, который отныне возглавит Липецкую и Задонскую епархию, в то время как прежний ее глава митрополит Никон отправится на покой в связи с достижением 75-летия, ему назначено материальное содержание от Липецкого епархиального управления.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освобожден от обязанностей секретаря Межсоборного присутствия, которые он исполнял 10 лет, будучи управляющим делами Московской патриархии, на его место заступит митрополит Тверской и Кашинский Савва, недавно возглавивший это управление РПЦ.