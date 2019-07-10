Два пассажирских автобуса столкнулись в Улан-Удэ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Медики осматривают пассажиров автобуса, который перевернулся после столкновения с другим автобусом в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Бурятии в среду.

По предварительынм данным, в момент аварии в салоне одного автобуса было пять человек, другого - девять.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель автобуса Hyundai столкнулся Peugeot, после чего последний опрокинулся. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.