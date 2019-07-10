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ФСБ пришла с обысками к первому вице-премьеру Якутии

Следственные действия связаны с коррупционным делом его бывшего подчиненного

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ провели выемку документов у первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова и в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба администрации республики.

Следственные действия прошли в здании правительства. Они связаны с уголовным делом в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог ГКУ "Управление автомобильных дорог Якутии" в Усть-Майском районе. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Дело на него завели в апреле 2019 года по фактам 2013 года, когда Колодезников был министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.

По версии следствия, в 2013 году подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя, который занимался содержанием автодороги Югоренок - Солнечный, передавать ему ежегодно по 1 млн рублей. Тот согласился. И в результате чиновник с 2013 по 2016 годы получил 3 млн рублей, передает пресс-служба администрации.

Алексей Колодезников с 2016 года является первым зампредом правительства Якутии и курирует вопросы энергетики, развития жилищно-коммунального комплекса, транспортного комплекса, дорожного хозяйства и другие.

ФСБ Якутия Алексей Колодезников

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