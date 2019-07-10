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Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома

Ей грозит до пяти лет лишения свободы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси. Водитель пожаловался в полицию, что взял пассажирку, по дороге заехал по своим делам в магазин, а когда вышел из магазина, его автомобиля уже не было, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Полицейские установили личность подозреваемой и разыскали ее. Она сообщила, не дождалась таксиста, пересела за руль, доехала до дома и оставила такси - Honda Fit - рядом с домом.

Против нее возбудили уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемую освободили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Чита МВД такси

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