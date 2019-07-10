Москалькова сообщила об удвоении числа жалоб россиян на пытки

Речь идет о применении силы со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В 2018 году удвоилось количество жалоб россиян омбудсмену на жестокое обращение в уголовно-исполнительной системы, применение силы и спецредств, заявила в Госдуме уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Также ей поступает много жалоб на отказ в предоставлении социального жилья, добавила она.

Омбудсмен также привела данные по жалобам россиян в Европейский суд по правам человека. По ее словам, чаще всего люди жалуются в Страсбург на необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел, затягивание расследование и формализм следствия, а также на долгие сроки ареста. За год по решениям ЕСПЧ Россия выплатила заявителям 770 млн рублей за ошибки и неправомерные решения в этой сфере, сказала Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества в среду.

Омбудсмен также сообщила, что продолжает диалог с лидерами ЛГБТ-сообщества, пытаясь найти "баланс интересов". "Мы должны принимать этих людей, разных людей в обществе. Если будут нарушаться их права по этому признаку, будет отказано в приеме на работу, поступлении в учебное заведение на этом основании, это неправильно, это прописано в законодательстве", - сказала она.

Москалькова напомнила, что "демократическое общество должно относиться терпимо к разным вероисповеданиям, отношению к искусству, культуре".