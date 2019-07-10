В РВИО назвали кощунством призыв немецкого журналиста снести памятник под Прохоровкой

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Российском военно-историческом обществе (РВИО) возмутились предложению немецкого журналиста снести памятник Победы под Прохоровкой где, по его данным, вовсе не было крупного сражения.

Научный директор РВИО Михаил Мягков заявил "Интерфаксу", что слова корреспондента нельзя считать ничем иным как кощунством.

Сражение под Прохоровкой (один из боев в ходе оборонительной фазы Курской битвы) состоялось 12 июля 1943 года. Советские и российские историки называют его крупнейшим танковым боем в истории Второй мировой войны. По их оценкам, в сражении участвовали порядка 1,6 тыс. танков: 800 - с советской и 700 - с немецкой стороны.

По его словам, наблюдается попытка переписать историю и унизить Россию. Мягков констатировал, что немецкая сторона начала забывать события Второй мировой войны.

Говоря о битве под Прохоровкой, он назвал ее одним из ключевых сражений Курской битвы.

"Немцы лишились ударной силы. И как могут корреспонденты, ссылаясь на немецкого историка, говорить о нашем поражении, когда немцы не продвинулись дальше Прохоровки?", - добавил он.

Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. Ссылаясь на "последние исследования, основанные на реальных фотографиях", журналист утверждает, что "у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения".

Памятник Победы - Звонница на Прохоровском поле - звонница, основной памятник мемориального комплекса "Прохоровское поле", расположенный в 2 км от окраины посёлка Прохоровка Белгородской области на высоте 252,2 метров в память о павших здесь в крупном танковом сражении 12 июля 1943 года. Открыт к 50-летию победы в Великой Отечественной войне в мае 1995 года.

Выводы Келлерхоффа базируются на словах немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бена Уитли, обнаружившего в американских архивах немецкую аэрофотосъемку поля боя.

По утверждению немецкого журналиста, в битве под Прохоровкой в реальности участвовали 186 немецких и 672 советских танка, а потери составили 235 танков со стороны Красной Армии и пять с немецкой стороны. При этом, по его данным, советские танки из-за вырытого рва скопились перед узким мостом и подставились под удар немецких танков.