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В Карелии возбудили дело из-за тел, пролежавших в морге более двух лет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Петрозаводске после обнаружения в морге тел, пролежавших там более двух лет, возбуждены четыре уголовных дела о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Карелии.

Следствие полагает, что родственники умерших получили от государства пособия на погребение, но тела так и не забрали, уточнил "Интерфаксу" информированный источник. По его информации, тела оставались в морге от 1,5 до 2,5 лет.

В пресс-службе МВД отметили, что пособия в среднем составляли около 6,5 тыс. рублей. При тела умерших могут находиться в морге максимум два года и четыре месяца.

Петрозаводск

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