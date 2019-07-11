На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

В сообщении отмечается, что Аянка находится в зоне вечной мерзлоты, а из-за продолжительной аномальной жары верхний слой грунта стал таять. В результате у дома начали смещаться сваи, и постройка накренилась.

По данным пресс-службы, в среду в Аянке температура воздуха на солнце превышала 50℃, в тени - 30℃. В течение месяца днем столбик термометра не опускался ниже 20℃.

10 июля жителям дома пришлось покинуть свои квартиры, они разместились у родственников и знакомых. Всего в доме проживает 51 человек.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил обследовать строение, установить причину и получить заключение специалистов о возможности отремонтировать дом. "Как только я получу результаты экспертизы и предложения от главы района, совместно с профильными министерствами мы примем решение о дальнейших действиях", - приводятся в сообщении слова Илюхина.

Пресс-служба отмечает, что в Аянке строится дом на восемь квартир, часть из которых предназначена для работников социальной сферы. В него могут переселить жителей накренившегося здания.