ГМЦ Росстата возглавил бывший министр из Башкирии

Сергею Новикову предстоит обеспечить финансовое оздоровление предприятия

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Врио директора ФГУП "Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики" (ГМЦ Росстата) стал Сергей Новиков, сообщила пресс-служба ведомства.

Новикову 41 год, он был первым заместителем директора центра, а с 2015 по 2019 годы возглавлял Министерство экономического развития Башкирии.

Ему предстоит "обеспечить финансово-экономическое оздоровление предприятие" и создать новые "внутренние компетенции в области сбора и обратки данных, в том числе с использованием больших данных", говорится в пресс-релизе. От него ждут увеличения числа реализуемых проектов и расширения количества партнеров и потребителей услуг ГМЦ.

10 июля ушел в отставку Евгений Сычев, который был во главе ГМЦ почти двадцать лет. Незадолго до его ухода Росстат преждевременно опубликовал в интернете данные по инфляции, за несколько часов до положенного времени.

По данным пресс-службы Росстата, Сычев уволился по собственному желанию. Одновременно в Минэкономразвития, в ведении которого находится Росстат, сообщили, что министр Максим Орешкин был недоволен финансовым состоянием ГМЦ и организационными проблемами в центре, которые в том числе привели "к инциденту с преждевременной публикации информации о значении индекса потребительских цен".

Росстат должен был обнародовать данные об июньской инфляции в 16:00 8 июля. Однако они появились на сайте Банка России еще до 15:00. В ЦБ заявили, что нашли их на сайте Росстата в открытом доступе. Орешкин назвал преждевременную публикацию статистики недопустимой и потребовал, чтобы ведомства провели служебное расследование.

В Росстате вину возложили на "подведомственное учреждение", которое направило данные в Центральную базу статистических данных (ЦБСД) до подтверждения публикации. Сейчас в Росстате разрабатывают регламент подготовки и размещения данных для всех подразделений и подведомственных учреждений, с указанием сроков и последовательности публикации информации на различных платформах.