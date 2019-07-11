В мэрии Перми началась внеплановая проверка

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Управление ФАС по Пермскому краю начало внеплановую проверку в мэрии Перми в связи с сообщениями о нарушениях при выделении субсидий пермским СМИ. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Проверяющие изучают интересующие их документы, при необходимости они будут проводить выемки, сказал представитель управления.

В мэрии подтвердили проведение проверки "в рамках штатного взаимодействия".

Речь идет о распределении субсидий на освещение деятельности мэрии, нарушения усмотрены в том, что их выделяли в обход закона о госзакупках, заявил представитель УФАС изданию "Ura.ru".

Проверку начали по заявлению ЗАО "Проектное финансирование", подконтрольного группе "Ермак", пишет "Коммерсантъ-Прикамье", ссылаясь на неназванные источники. Группу контролируют структуры, близкие к бывшему депутату заксобрания Андрею Агишеву и к депутату гордумы Надежде Агишевой. ЗАО "Проектное финансирование" является учредителем интернет-журнала "Звезда" (Zvzda.ru).

Агишева заявила газете, что, по ее мнению, пора создать прозрачную систему поддержки СМИ и "закрепить в городских нормативных документах порядок, который описывает какая информация и в какой форме должна доносится до горожан". "Сегодня это происходит по усмотрению отдельных лиц. Часто под информированием скрывается пиар" - отметила она.