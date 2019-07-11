Эксперт РАН допустил угрозу для Баренцева моря из-за утечки радиации на "Комсомольце"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Утечка радиации из затонувшей в конце 1980-х годов советской атомной подлодки "Комсомолец" может быть опасной для экосистемы Баренцева моря. Об этом заявил "Интерфаксу" специалист по гидроэкологии, эксперт РАН Александр Хаустов.

"Я бы осторожно относился к заявлениям норвежских специалистов. Эффект малых доз никто не отменял, опасность существует", - сказал Хаустов четверг. Так он прокомментировал заявления норвежских исследователей о том, что активность радиоизлучения в 800 Бк/л (беккерелей на литр, один беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит в среднем один радиоактивный распад) у обшивки "Комсомольца" безопасна.

По словам ученого, радиационное загрязнение имеет свойство накапливаться во всех звеньях пищевой цепи в море, при этом даже небольшие дозы радиации способны в будущем привести к серьезным последствиям для ихтиофауны и млекопитающих.

"Малые дозы приносят отдаленный эффект. То есть мы не знаем, какие последствия - они могут проявиться через 15-20 лет. Как сейчас в Чернобыле рождаются телята с двумя головами - вот это все отдаленные последствия", - сказал Хаустов.

Он также подчеркнул, что для оценки всех последствий возможной утечки радиации необходимы масштабные океанографические работы, которые будут учитывать особенности течений и оценку влияния на живые организмы.

Утечка радиации

Ранее сообщалось, что норвежские ученые с помощью подводного дрона впервые провели анализ проб воды у вентиляционного отверстия советской АПЛ "Комсомолец", затонувшей в 1989 году в нейтральных водах на западе Баренцева моря на глубине 1665 м.

По информации норвежского телеканала TV2, обшивка подлодки за 30 лет на дне моря была серьезно повреждена. По предварительным данным, уровень радиации в пробах значительно варьировался - часть проб показывали обычный уровень, но две из них показали 100 и 800 Бк/л при норме в около 0,001 Бк/л (превышение нормы в 100 тыс. - 800 тыс. раз).

Как сообщила руководитель норвежской экспедиции, доктор Хильда Элиза Хельдаль телеканалу TV2, исходя из полученных данных, ученые предположили, что загрязнение идет из вентиляционного отверстия небольшими порциями - "облаками радиации".

Доктор Хельдаль добавила, что уровень радиации в 100 Бк/л не представляет опасности, поскольку максимальная доза радиации при потреблении мяса или рыбы в Норвегии составляет 600 Бк/кг. Тем не менее, ученый подчеркнула, что выводы экспедиции носят предварительный характер и подлежат уточнению.

По сообщениям западных СМИ, ученые периодически проверяют радиационный фон у подлодки - последняя такая экспедиция проводилась российскими специалистами в 2007 году и уже тогда была обнаружена небольшая утечка радиации.