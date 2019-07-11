Поиск

В центре Перми загорелся рынок

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожарные выехали на тушение крупного возгорания на территории Центрального колхозного рынка (ЦКР) в центре Перми.

Очевидцы делятся в соцсетях снимками пожара. На них видно, что горят крыши двух зданий, а клубы черного дыма накрывают территорию рынка. Местные СМИ сообщают, что, по предварительным данным, горит здание кафе и мечети.

О пострадавших пока не сообщается.

Как отмечают на сайте краевого управления МЧС, сообщение о пожаре в здании по улице Эпроновская (находится в районе ЦКР) поступило в 17:48 (15:48 по московскому времени). К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, полицейские, скорая помощь, сотрудники электросетей.

Пермь

Новости
Дело Михаила Абызова

Защита Абызова оценила его арестованные активы в 20 млрд рублей

Защита Абызова оценила его арестованные активы в 20 млрд рублей

Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки о повышении предельного возраста для полицейских

Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки о повышении предельного возраста для полицейских

Пожар в Мытищах начался из-за утечки на газопроводе близ ТЭЦ

Суд отказал в УДО организатору убийства Политковской

Число пострадавших от пожара на ТЭЦ в Мытищах выросло до 13 человек

В Мытищах потушили пожар на газопроводе у ТЭЦ

Источник сообщил, что до пожара на ТЭЦ в Мытищах случился техногенный взрыв

Число пострадавших от пожара в Мытищах выросло до 11

Из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах пострадали девять человек

До восьми человек могли пострадать из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

До восьми человек могли пострадать из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');