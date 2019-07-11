В центре Перми загорелся рынок

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожарные выехали на тушение крупного возгорания на территории Центрального колхозного рынка (ЦКР) в центре Перми.

Очевидцы делятся в соцсетях снимками пожара. На них видно, что горят крыши двух зданий, а клубы черного дыма накрывают территорию рынка. Местные СМИ сообщают, что, по предварительным данным, горит здание кафе и мечети.

О пострадавших пока не сообщается.

Жители Перми сообщают, что полыхает центральный рынок города pic.twitter.com/4PDudMDKRv — URA.RU (@ura_ru) July 11, 2019

Как отмечают на сайте краевого управления МЧС, сообщение о пожаре в здании по улице Эпроновская (находится в районе ЦКР) поступило в 17:48 (15:48 по московскому времени). К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, полицейские, скорая помощь, сотрудники электросетей.