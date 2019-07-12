CИЗО "Бутырка" отметит 250-летний юбилей переполненным

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Лимит наполнения столичного следственного изолятора (СИЗО) №2, более известного как "Бутырка", превышен на 445 человек, при этом большинство арестованных являются жителями других регионов России и иностранцами, заявил начальник СИЗО №2, полковник внутренней службы Сергей Телятников в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

"Лимит нашего следственного изолятора - 1847 мест. По факту сейчас, когда мы с вами разговариваем, здесь содержатся 2292 человека", - сообщил Телятников, отвечая на вопрос издания, действительно ли "Бутырка", как и многие другие СИЗО в России, переполнена, о чем заявляют правозащитники.

При этом он призвал "не делать поспешных выводов".

"Давайте глубже изучим статистику. Из всех арестованных на сегодняшний день чуть больше трети это жители Москвы. Остальные - жители других регионов нашей страны и иностранные граждане", - уточнил Телятников.

По его словам, сейчас 85% арестованных в столичном СИЗО №2 обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях, тогда как "семь лет назад ситуация обстояла иначе: соотношение было примерно 50 на 50".

"Практика за эти годы значительно изменилась. Суды часто применяют альтернативные меры пресечения, например, домашний арест, подписку о невыезде. Если обвиняемый по нетяжким статьям попадает в следственный изолятор, значит, для этого были веские основания. Что же касается превышения лимита, то эта проблема характерна только для некоторых регионов, городов, где очень много приезжих", - подчеркнул начальник СИЗО №2.

Комментируя приведенную газетой информацию о возможном переезде изолятора, он отметил, что "переговоры об этом ведутся давно, но этим занимается не руководство СИЗО, а более высокие инстанции".

"Не могу вам дать определенной информации по срокам, сейчас все на стадии обсуждения проекта. Для переезда в первую очередь надо будет построить новый следственный изолятор, отвечающий всем современным требованиям", - сказал Телятников.

Он также обратил внимание на то, что уже начата подготовка к предстоящему 250-летнему юбилею легендарного московского изолятора.

"Будет проведен ремонт: где-то косметический, где-то капитальный. Будут различные мероприятия, также выпустим книгу об истории СИЗО. Специалисты уже работают в архивах. У Бутырки очень интересная история. Наше здание изначально строилось как тюремный замок в отличие от других старых тюрем, чьи здания были переоборудованы. Бутырский тюремный замок является памятником архитектуры, находится под охраной государства", - сообщил начальник СИЗО №2.