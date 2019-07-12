Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку

По словам сенатора Клишаса, он уходит на пенсию по выслуге лет

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля. Об этом сообщил председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, Малиновский уходит на пенсию по выслуге лет.

Владимир Малиновский родился в 1952 году.

По информации "Коммерсанта", у замгенпрокурора начались проблемы со здоровьем после того, как в конце января 2019 года он начал курировать прокуроров Сибирского федерального округа. Источники газеты говорят, что Малиновского может сменить прокурор Воронежской области Николай Шишкин. В марте РБК сообщал, что Малиновский в середине месяца упал, выходя из служебной машины, и после этого попал в реанимацию.