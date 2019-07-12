Силовики обыскали пермское отделение "Единой России"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Пермском крае силовики обыскали помещения регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

По его словам, обыски состоялись накануне вечером. В них участвовали представители краевого управления СКР.

Причина обысков пока неизвестна.

Эту информацию отказались прокомментировать в региональном отделении партии и в пресс-службах краевых управлений СКР и ФСБ.

Как уточняют местные СМИ, в конце рабочего дня в четверг сотрудников офиса "Единой России" попросили покинуть кабинеты. Представители силовых структур изъяли документы и жесткие диски компьютеров.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает