Туристка из России попала на Бали в психиатрическую клинику

В полиции предположили, что у нее кончились деньги и началась депрессия

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На Бали туристку из России Анну Иванову положили в психиатрическую клинику, сообщает региональное издание Coconuts со ссылкой на сотрудника полиции. Ее соседи пожаловались на ее неадекватное поведение.

Иванова снимала на острове виллу. По информации издания, она провела на Бали около двух недель. 10 июля соседи Ивановой вызвали полицию и пожаловались на нее. Представитель полиции не уточнил, на какие именно поступки они жаловались, но ее поведение описывали как безумное.

Когда полицейские прибыли на виллу, россиянка лежала в оцепенении и не реагировала на обращения к ней. Ее повезли в клинику, а по дороге она начала вести себя беспокойно и пинала полицейских.



Еще один представитель полиции предположил, что у Ивановой началась депрессия, что часто случается с туристами, у которых во время отпуска кончаются деньги. Врачи клиники впоследствии подтвердили, что у россиянки есть проблемы с психикой. Как только ее подлечат, ее отправят к российским дипломатам, чтобы они организовали ее перелет на родину.

В июне миграционная служба Бали объявила, что иностранных туристов, у которых во время пребывания на острове кончились деньги и которые начинают попрошайничать, будут задерживать и отправлять в посольства их стран, напомнило Coconuts. Власти региона озабочены ростом инцидентов с участием "проблемных" туристов.