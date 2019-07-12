Почти два десятка летучих мышей поселились на балконе жительницы Уфы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Жительница Уфы, обнаружившая на своем балконе нескольких летучих мышей, не смогла прогнать нелегальных жильцов и попросила помощи у спасателей.

"Она пыталась избавиться от нежелательных гостей самостоятельно, но безуспешно: некоторые особи забились в промежуток между потолком и бетоном", - сообщила пресс-служба управления гражданской защиты Уфы в пятницу.

Спасатели часто помогают избавиться от летучих мышей, но в этот раз вместо привычных одной или пары летучих мышей они поймали 18 особей.

Чтобы вытащить животных, пришлось частично разобрать потолочное перекрытие. Затем их всех отпустили на волю.