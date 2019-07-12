Журналист "Новой газеты" Азар оштрафован за участие в шествии в поддержку Голунова

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Суд в Москве в пятницу оштрафовал на 20 тысяч рублей специального корреспондента "Новой газеты" Илью Азара за участие в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Дорогомиловский районный суд признал его виновным в административном правонарушении (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ - участие в несанкционированном шествии, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, движению пешеходов и транспортных средств).

Несанкционированная акция в виде шествия в поддержку журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова прошла в центре Москвы 12 июня. Спецкор издания обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Накануне шествия с Голунова сняли обвинение.

По данным столичной полиции, в акции участвовали около 1,2 тыс. человек. Задержали более 200 человек.

Среди задержанных было большое число журналистов. Некоторых из них отпустили из отделов полиции без составления протокола.