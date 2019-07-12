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Минстрой попросил почти миллиард рублей на библиотеку типовых проектов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минстрой РФ сообщил, что его ведомство готово усовершенствовать институт типового проектирования в России за 300 млн рублей в год. Это, по его словам, позволит быстрее строить школы, детсады и больницы в рамках национальных проектов.

Об этом глава Минстроя Владимир Якушев заявил на совещании у премьера Дмитрия Медведева о мерах, направленных на своевременное и качественное строительство в рамках нацпроектов.

Предполагается, что вести библиотеку повторных проектов будет одно из ведомственных учреждений Минстроя.

По словам Якушева, произведены необходимые расчеты и подана заявка на следующий бюджетный цикл для того, чтобы были выделены деньги. "Деньги небольшие, на три года нам необходимо по 300 млн рублей", - сказа Якушев.

Министр пояснил, что в России действует и активно пополняется реестр типовых проектов. Благодаря им строить можно дешевле и быстрее: например, по типовому проекту была построена школа в Ставрополе, которую ранее в пятницу осмотрел Медведев. Тем не менее, по словам Якушева, один типовый проект приходится долго адаптировать к условиям региона, где его строят - аналогичная школа по тому же самому проекту в Якутии потребует дополнительных средств и времени на проектирование.

Библиотека, которую предлагает Минстрой, позволит не только копировать типовый проект, но и его вариации в зависимости от региона и требований к объекту.

"Когда мы создадим данную библиотеку, ничего уже менять будет не нужно. Для каждого климатического пояса можно будет брать проект, привязывать его, и мы экономим огромное количество времени", - заявил Якушев.

Минстрой РФ Владимир Якушев Дмитрий Медведев

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