Ущерб от незаконной вырубки новгородских лесов оценили в 1,3 млрд рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Рослесхоз провел проверку в Новгородской области и обнаружил нарушения лесного законодательства более чем на 1,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.

В ведомстве уточнили, что нарушения были найдены при вырубке деревьев на особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах и на особо защитных лесных участках.

Кроме этого, обнаружены нарушения при проведении аукционов на право купли-продажи леса. На 40% был занижен фактический запас деревьев, а в биржевых лотах была указана заведомо ложная информация по составу лесов.

В связи с этим в пятницу новгородское управление ФСБ изъяло документы в областном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Пресс-служба Рослесхоза отмечает, что в 2018-2019 годах ведомство по поручению Генпрокуратуры при содействии ФСБ и МВД уже находило системные нарушения в областном министерстве. По материалам внеплановых проверок было возбуждено восемь уголовных дел, в частности, по статьям "мошенничество" и "коммерческий подкуп".

В феврале 2019 года Рослесхоз внес представление губернатору Новгородской области Андрею Никитину об освобождении от должности первого замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, директора облдепартамента лесного хозяйства Анатолия Кудрицкого. Однако глава региона не уволил его.