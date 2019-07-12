Трем вице-губернаторам Петербурга объявили выговор из-за вырубки деревьев в Муринском парке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам, допустившим сокращение площади Муринского парка для строительства спорткомплекса, сообщила пресс-служба Смольного в пятницу.

"Сегодняшняя ситуация показала полное нарушение порядка реализации проекта. Предварительно в обязательном порядке проект благоустройства должен согласовываться с жителями и проходить общественные слушания. Вина за нарушение порядка полностью лежит на троих вице-губернаторах", - приводит пресс-служба слова Беглова.

Он объявил выговор вице-губернаторам Эдуарду Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко. В пресс-службе уточнили, что ранее Беглов поручил разобраться с жалобами жителей района, выступающих против сокращения площади парка ради спортивного объекта.

Ранее жители Калининского района опубликовали в интернете фото вырубленных деревьев. Застройщик - компания "Анна Нова" - планирует построить в Муринском парке вторую очередь спортивного комплекса "Нова Арена".