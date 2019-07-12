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В Якутии мужчина убил росгвардейца и покончил с собой

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Якутии житель города Среднеколымска убил сотрудника Росгвардии, после чего покончил с собой. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

12 июля около 23 часов местная жительница позвонила в полицию и сообщила о семейном скандале с мужем. К дому женщины выехали помощник оперативного дежурного отдела МВД по Среднеколымскому району и сотрудник Росгвардии.

Когда муж женщины увидел из окна квартиры подъехавших сотрудников, он начал стрелять из карабина "Тигр" по патрульной машине. Полицейский с ранениями был госпитализирован. Росгвардеец от полученных ранений погиб на месте.

Как отмечается, после этого нападавший покончил жизнь самоубийством.

Следственные органы начали процессуальную проверку.

Якутия

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