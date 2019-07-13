В Уфе задержали подозреваемого в нападении на полицейского

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.

Как уточнили в пресс-службе, в нападении подозревается 31-летний житель города Октябрьского, ранее судимый за разбой и нападение на полицейского.

В полиции рассказали, что также по подозрению в причастности к нападению задержаны его знакомые: 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец. Похищенное у полицейского оружие изъяли.

Как сообщалось ранее, ночью произошла драка около одного из развлекательных заведений Уфы между его посетителями. Одному из прибывших на место происшествия полицейских участники драки нанесли травмы, они завладели его табельным оружием. Подозреваемые скрылись на автомобиле, полицейский был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и части 1 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).