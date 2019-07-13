На Кубани подросток попытался убить незнакомую девочку, его задержали

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Подростка, подозреваемого в попытке убить 15-летнюю девочку, задержали в Краснодарском крае, сообщает в субботу пресс-служба СКР.

Как рассказали в комитете, было установлено, что несовершеннолетние посещали одну из секций дополнительного образования, при этом друг с другом знакомы не были. По версии следствия, днем 9 июля после занятий в экологическом центре парень проследовал за девочкой. Настигнув ее, подросток нанес ей удар имевшимся при себе кухонным ножом в область груди.

В СКР отметили, что подозреваемый столкнул потерпевшую с дороги в канаву, где "попытался довести до конца свой преступный умысел", однако его смогли обезвредить очевидцы происходящего, которые вызвали полицейских.

По данному факту в отношении 17-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

В пресс-службе рассказали, что пострадавшая девочка была доставлена в больницу, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Как сообщили в СКР, со слов подозреваемого известно, что нож он утром взял у себя дома для совершения убийства.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе, мотив подозреваемого, ему назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.