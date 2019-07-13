Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

В командовании отметили, что возгорание было ликвидировано силами штатного пожарного подразделения. Пожарные не допустили распространения огня за пределы территории.

Для установления причин происшествия командованием воинской части проводится проверка.