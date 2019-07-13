Поиск

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

В командовании отметили, что возгорание было ликвидировано силами штатного пожарного подразделения. Пожарные не допустили распространения огня за пределы территории.

Для установления причин происшествия командованием воинской части проводится проверка.

Саратовская область

Новости

Россияне на Новый год будут отдыхать восемь дней

Россияне на Новый год будут отдыхать восемь дней

Андрея Малахова внесли в черный список "Миротворца"

В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

В Иркутской области на мародеров завели 14 уголовных дел

В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ

В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ

В Центре имени Хруничева сообщили, что пуск "Протон-М" состоится днем

Автомобиль с людьми опрокинуло на реке в Туве после остановки двигателя

Автомобиль с людьми опрокинуло на реке в Туве после остановки двигателя

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве

Жительнице Ингушетии предъявили обвинение в жестоком избиении племянницы

Что произошло за день: пятница, 12 июля

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');