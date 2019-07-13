Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом "Алексей Толстой"
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Ярославской области произошло столкновение пассажирского теплохода с прогулочной яхтой, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ярославской области.
Согласно сообщению, сигнал об инциденте поступил в 02:15. Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе. Никто не пострадал.
Утонувшую "Потудань" достали из воды.
В обстоятельствах разбирается комиссия Ространснадзора.