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Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом "Алексей Толстой"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Ярославской области произошло столкновение пассажирского теплохода с прогулочной яхтой, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ярославской области.

Согласно сообщению, сигнал об инциденте поступил в 02:15. Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе. Никто не пострадал.

Утонувшую "Потудань" достали из воды.

В обстоятельствах разбирается комиссия Ространснадзора.

Волга

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