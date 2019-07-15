Бывший управленец Росгранстроя пойдет под суд за махинации на 51 млн рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего управленца Росгранстроя. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями на 51 млн рублей.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (Росгранстрой). Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году заместитель руководителя ФГКУ Росгранстрой подписал от лица государственного заказчика три акта сдачи-приемки выполненных работ. Отмечается, что в них были "заведомо недостоверные сведения" о разработке в соответствии с условиями контрактов проектной и рабочей документации для строительства морских пунктов пропуска "Петропавловск-Камчатский" и "Находка", а также автомобильного пункта пропуска "Пограничный".

Эксперты заключили, что работы по этим контрактам выполнены "не в полном объеме и ненадлежащего качества", из-за чего впоследствии не построили пункты пропуска.

Между тем на основании подписанных актов выполненных работ управление Федерального казначейства по Москве перечислило на расчетные счета исполнителей более 51 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд столицы.