Родственники покалеченной поездом девочки в Приморье отсудили 4 млн рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России встал на сторону девочки, ставшей инвалидом в результате наезда поезда в Приморье, а также ее родственников, и обязал "РЖД" и "Ингосстрах" выплатить компенсацию за утраченное здоровье и моральный вред почти на 4 млн рублей. Генпрокуратуре России.

В Генпрокуратуре РФ уточнили, что судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ удовлетворила кассационное представление заместителя генпрокурора РФ Леонида Коржинека.

Трагический инцидент произошел в июне 2018 года - тогда компания из четырех детей - трех мальчиков и девочки попала под железнодорожный состав на перегоне Амурский залив - Надеждинская Дальневосточной железной дороги. Трое ребят погибли на месте, девочка выжила, но осталась инвалидом.

Дядя девочки, которая жила у него вместе с братом, обратился с иском в суд к ОАО "Российские железные дороги" и компании "Ингосстрах" о возмещении ущерба и компенсации морального вреда.

Решением районного суда Приморского края исковые требования были удовлетворены частично, отметили в Генпрокуратуре. С ответчиков в пользу племянницы истца и ее родственников взыскана компенсация морального вреда. Однако в части возмещения материального ущерба, а также компенсации морального вреда одному из родственников, было отказано.

Апелляционным инстанция Приморского краевого суда данное решение нижестоящего суда отменила в части взыскания с ОАО "РЖД" компенсации морального вреда в пользу родственников пострадавшей.

Было принято новое решение: в удовлетворении их требований было отказано. Также уменьшили компенсацию морального вреда, присужденную несовершеннолетней. Краевой суд посчитал, что факт родственных отношений сам по себе не является достаточным основанием для удовлетворения требований.

Между тем судебная коллегия Верховного суда РФ согласилась с кассационным представлением Генпрокуратуры, которая встала на сторону граждан. Согласно ее доводам "истцы имеют самостоятельное право, отличное от права потерпевшей, на возмещение морального вреда, причиненного им в результате несчастного случая с членом их семьи".

В документе отмечается, что трагический случай причинил истцам нравственные и физические страдания. Они выражались в "невосполнимой утрате здоровья близкого человека, кардинальном изменении образа их жизни в связи с трагической ситуацией, невозможностью продолжать общественную жизнь, необходимостью нести постоянную ответственность за дальнейшее состояние здоровья ребенка".

В результате в пользу девочки взыскано 3 млн рублей: 2 млн 700 тыс. с "РЖД" и 300 тыс. рублей - с "Ингосстраха". В пользу родственников, с которыми она проживает, с "РЖД" взыскано 1 млн рублей: 500 тыс. рублей дяде, 300 тыс. - тете, 200 тыс. - брату.