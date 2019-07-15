Молния убила пастуха и лошадь и обесточила несколько башкирских деревень
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Башкирии нашли мертвыми пастуха и лошадь. Предположительно, они погибли из-за удара молнии.
Инцидент случился в Дюртюлинском районе республики. Из-за грозы оказались обесточены несколько населенных пунктов. Аварийное отключение электроэнергии произошло в деревнях Байгильды, Казы-Ельдяк, Турбек, Ельдяк, Сабанаево, Баргата, Бадраково.
Электроснабжение сел и деревень восстанавливается, выясняется причина отключения.