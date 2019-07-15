Поиск

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

"Итого погибли семь человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 человек, в том числе дети, отдыхали в несанкционированном месте на берегу реки Лена в районе острова Понамарев. Во время купания дети позвали на помощь, на крики прибежали четверо взрослых. При попытке спасти детей мужчины пропали.

Двух детей достали из воды, но спасти их не удалось. Тело третьего ребенка было обнаружено позже. Вечером спасатели извлекли тела трех взрослых, велись поиски последнего пропавшего мужчины.

Следственный комитет Якутии проводит проверку по данному происшествию.

Якутия

Новости

Что произошло за день: понедельник, 15 июля

"Вор в законе" Шишканов арестован на два месяца

Защита Мазурова заподозрила Сбербанк в подведении "Антипинского НПЗ" к разорению

Избитой ингушской девочке ампутируют руку через неделю

Владельца "Нового потока" заподозрили в хищении 1,8 млрд руб. у Сбербанка

Конфликт в Керченском проливе

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

В Госдуме сообщили о готовности двигаться к снятию ограничений с Грузии

Фигуристка Загитова избежала штрафа за вождение автомобиля без прав

Минтруд РФ счел некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян

Минтруд РФ счел некорректным сообщение о дополнительном выходном для россиян

Медведев потребовал ускорить выплаты пострадавшим от иркутского паводка

Медведев потребовал ускорить выплаты пострадавшим от иркутского паводка
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');