Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Водолазы обнаружили тела всех четырех мужчин, которые пытались спасти тонувших детей во время купания на реке Лена и считались без вести пропавшими, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России по Якутии.

"Итого погибли семь человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 человек, в том числе дети, отдыхали в несанкционированном месте на берегу реки Лена в районе острова Понамарев. Во время купания дети позвали на помощь, на крики прибежали четверо взрослых. При попытке спасти детей мужчины пропали.

Двух детей достали из воды, но спасти их не удалось. Тело третьего ребенка было обнаружено позже. Вечером спасатели извлекли тела трех взрослых, велись поиски последнего пропавшего мужчины.

Следственный комитет Якутии проводит проверку по данному происшествию.